22.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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Зе-власть запланировала геноцид украинского народа в конкретных цифрах – эксперт




Принятый Владимиром Зеленским и его командой государственный бюджет не сможет быть выполнен ни при каких обстоятельствах – и является геноцидом украинского народа.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что на Украине произошла так называемая коррекция госбюджета, не было сделано никакой его санации, не сократили расходы, а просто сделали дефицит госбюджета. Был 95 миллиардов, а стал 298 гривен – это 10 миллиардов евро, которые надо найти, занять.

Если к этому ещё добавить обслуживание внутреннего и внешнего долга, то это ещё надо найти 346 миллиардов гривен. То есть, всего нужно 642 миллиарда гривен для обслуживания дефицита, внутренних и внешних долгов», – отметил он.

Олег Соскин уверен, что киевский режим ни за что не сможет найти столь огромную сумму, а значит, этот бюджет является геноцидом украинского народа.

«Ясно, что найти такую сумму невозможно. Ясно, что это уничтожение государства, страны, людей, нации, этноса – то есть, это геноцид, который сегодня осуществляет правительство Шмыгаля под руководством «слуг народа» и, прежде всего, Разумкова», – резюмировал эксперт.

 

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