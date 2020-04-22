Зе-власть запланировала геноцид украинского народа в конкретных цифрах – эксперт

22.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Принятый Владимиром Зеленским и его командой государственный бюджет не сможет быть выполнен ни при каких обстоятельствах – и является геноцидом украинского народа.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что на Украине произошла так называемая коррекция госбюджета, не было сделано никакой его санации, не сократили расходы, а просто сделали дефицит госбюджета. Был 95 миллиардов, а стал 298 гривен – это 10 миллиардов евро, которые надо найти, занять.

Если к этому ещё добавить обслуживание внутреннего и внешнего долга, то это ещё надо найти 346 миллиардов гривен. То есть, всего нужно 642 миллиарда гривен для обслуживания дефицита, внутренних и внешних долгов», – отметил он.

Олег Соскин уверен, что киевский режим ни за что не сможет найти столь огромную сумму, а значит, этот бюджет является геноцидом украинского народа.

«Ясно, что найти такую сумму невозможно. Ясно, что это уничтожение государства, страны, людей, нации, этноса – то есть, это геноцид, который сегодня осуществляет правительство Шмыгаля под руководством «слуг народа» и, прежде всего, Разумкова», – резюмировал эксперт.