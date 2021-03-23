Зе-власть заставляет украинских пенсионеров сводить счёты с жизнью – Журавко

23.03.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

В Одессе пожилой человек выбросился из окна тринадцатого этажа.

Видеозапись произошедшего опубликовал на своей странице в соцсети бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению экс-депутата, это произошло из-за действий украинской власти, которая довела народ до крайней нищеты.

«Страшные кадры приходят с Украины. Практически в каждой области страны пенсионеры заканчивают свою жизнь суицидом – лишают себя жизни.

В Одессе случилась страшная трагедия: пенсионер сбросился с многоэтажного дома с 13 этажа. Он погиб. Этот трагический случай произошел по ул. Королева 56 в Одессе.

Это и есть план выжженого поля, который проводит над своими гражданами киевская власть, заокеанские партнеры, то есть США, и европейские сателлиты», – написал Журавко.

Бывший депутат уверен, что причиной трагедии стало украинское руководство, которое довело народ до того, что пенсионеры вынуждены заканчивать жизнь самоубийством.

«Порошенко и Турчинов развязали войну, Зеленский продолжил. Народ Украины гибнет на этой войне. Коронавирус не щадит, к этому еще добавился суицид граждан Украины. То есть, можно сказать, что города живых вымирают, а города мертвых – кладбища, пополняются.

Украинцы, в этих страшных трагических случаях виновата власть Украины, а также сам Зеленский. На его руках кровь и трагедия целого народа. Каждая смерть пенсионера на совести самого, якобы президента, Зеленского. Вот это и есть страна под названием «кровавый 95-й Квартал» во главе с клоуном страны Зе.

Если страна не может создать условия для нормальной жизни своим пенсионерам, старикам, которые трудом, потом, зарабатывали себе на нормальную пенсию, на оставшуюся жизнь, то в такой стране, как Украина, будущего не будет никогда. А молодежь не будет рожать детей, видя эти страшные кадры, как люди заканчивают жизнь самоубийством», – резюмировал Журавко.