Зе-яйца решили поучить американскую курицу

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Когда президент Украины Владимир Зеленский критикует США за нежелание вводить санкции, препятствующие завершению газопровода «Северный поток-2», это выглядит смешно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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«Иногда украинцам казалось, что их все безумно любят и будут делать только так, как им хорошо. Но это же не серьезно. Не может младший партнер диктовать, как нужно поступать. Смешно же выглядит, когда президент Зеленский чуть ли не отчитывает Америку, что она не хочет вводить санкции против «Северного потока-2». Как будто яйца начинают учить курицу, как ей действовать. Рассчитывать, что США будут всегда заступаться за Киев и рисковать – абсурд. И денег им просто так никто не даст», – сказал Митрохин.

Он напомнил, что еще со времен Майдана был такой слух, что придет американский инвестор и купит украинскую трубу.

«Да никому она не нужна. Без гарантий транзита на ней не заработать. А гарантии даст только Россия. Вот они уже и ждут 7 лет инвестора», – добавил эксперт.

По его словам, единственный вариант при котором может появиться инвестиция в украинскую газотранспортную систему, если Киев наладит отношения с Россией, чтоб договориться сохранить хоть небольшую часть прокачки газа в Европу.

«Только тогда какая-нибудь словацкая компания, итальянская, российская, могут дать денег. Пока такого не наблюдается даже на горизонте», – говорит собеседник издания.

Он также ответил на вопрос о теме совместного консорциума совместному владению украинской трубой.

«Была такая идея. Но еще при президенте Кучме, до первого Майдана. В этот консорциум должны были войти в равных долях Россия, Украина и Германия. И эта идея была жизнеспособна. Но даже тогда Киев сделал вид, что все должны плясать вокруг него, он центр мироздания и в итоге переоценил себя и свои силы. Кончилось все тем, что мы имеем сейчас», – резюмировал Митрахович.