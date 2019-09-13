13.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зе-югенды на марше: украинских детей снова учат ненавидеть и убивать

При поддержке Управления молодёжной политики и национально-патриотического воспитания Украины и ОО «Защита прав молодёжи и религиозных общин» в селе Мигалки Киевской области с 20 по 22 сентября пройдёт детская национально-патриотическая полевая игра «Краёвка УПА*-2019».

Об этом сообщают на одноимённой странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия, которое продлится двое суток, дети смогут почувствовать себя на месте националистов из УПА, научатся ведению боевых действий в лесной местности и грамотной организации засад.

Ситуацию прокомментировал советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, в эфире телеканала «Россия 1» заявивший, что современная Украина напоминает Германию 1933 года, когда Адольф Гитлер только пришёл к власти.

«Все действия, которые сейчас происходят, очень напоминают Германию 1933 года. На фоне всех этих демократических преобразований Офис президента анонсировал 20 сентября учения «УПА-2019», в котором обязаны принять участие все школьники.

На фоне этих учений будут опять героизировать фашистов, возвращать то, против чего боролся весь мир», – возмутился Маркелов.

* – организация запрещена в РФ.

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