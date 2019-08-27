Зе-зараза распространяется по России

27.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Предвыборный сериал «Слуга народа», который помог Владимиру Зеленскому получить кресло президента, вошел в топ-3 иностранных многосерийных лент по числу просмотров в онлайн-кинотеатрах России.

Об этом пишет газета «Коммерсант», уточняя, что в тройке лидеров также «Чернобыль» и «Игры престолов». В совокупности у этих трех сериалов более 8 млн просмотров.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Зеленский анонсировал информационную войну с Россией за Донбасс и Крым. Во время выборов он также делал специальное обращение к жителям стран экс-СССР с призывом поверить, что «все возможно», подразумевая смену власти по примеру Украины.

В 2016 году в Симферополе проходил пикет участников Русской весны, которые требовали от местного кинотеатра прекратить показ фильма «8 лучших свиданий» с участием Зеленского, который публично поддерживал украинскую карательную операцию против русского восстания в Донбассе.

Несколько участников пикета держали листовки с надписями: «Купил билет – оплатил смерть жителя Новороссии», «С подонком нам не по пути, заразу в Крым не занести». Саму афишу кинокомедии заклеили фотографиями жертв конфликта на востоке Украины.