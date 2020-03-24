Зедепутат: Украина потеряла сотни тысяч тестов на коронавирус

24.03.2020, Киев, Максим Карпенко

По пути на Украину «потерялись» порядка 750 тысяч китайских тестов на коронавирус, доставленных вчера в Киев из Гуанчжоу.

На это обратил внимание член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем блоге Дубинский обвинил пиарщиков партии, от которой он стал депутатом Рады, в попытке оправдать провал обещаний президента, а также подчеркнул, что прибывшего накануне количества тестов хватит лишь на несколько дней.

«Медийщики ОП [офиса президента], очевидно уверенные в своей гениальности, начали раскачивать тему, что сейчас вся региональная элита – губернаторы, начальники полиции и СБУ – немедленно расхватают прибывшие ночью тесты для себя и своих знакомых. Больше того, составили уже даже какие-то списки для этого.

А разгоняют они эту тему, чтобы увести внимание от того, что тестов они привезли ничтожно мало. Что по пути куда-то исчезло 750 тысяч тестов и что каждая область получила лишь жалкие крохи от потребностей, которых хватит только на несколько дней», – написал Дубинский.

Одесский журналист Юрий Ткачев поправляет данные депутата, напомнив, что ранее президент Владимир Зеленский обещал привезти из Китая не один, а десять миллионов тестов.

«Коллеги глумятся над Зеленским, который обещал миллион тестов из Китая, а на практике их оказалось 250 тысяч. Я подумал: а не клевещут ли на нашего молодого президента акулы пера? Не обманывают ли обывателя? Проверил: обманывают. Зеленский обещал 10 миллионов тестов. Такие дела», – пишет Ткачев в своем блоге.

Напомним, несколько дней назад в своем видеообращении к народу Зеленский заявил: «В ближайшие 48 часов ожидаем прибытие в Украину из Китая десять миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины».