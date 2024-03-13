Зэки возвращаются с СВО другими людьми – в Госдуме согласились

Полной статистики по повторным совершениям преступлений уголовниками, прошедшими СВО, нет, но рецидивистов значительно меньше тех, кто заключает повторный контракт.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается рецидивов, там процент весьма и весьма незначительный… У нас уже наработаны случаи, когда военнослужащие, подписавшие контракт из мест лишения свободы, выполнив его, вернувшись и получив амнистию, снова приходят в вооруженные силы и подписывают новые контракты. Эти случаи неединичные», – сказал Картаполов.

Он высказал уверенность в том, что желающих продлить контракт станет больше после внесения поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о закреплении механизма освобождения от наказания за участие в СВО.

«Они все пойдут на контракт в вооруженные силы не поварами, не водителями, а в штурмовые подразделения, где реально будут искупать свою вину. Я сейчас не буду называть проценты, сколько из них возвращается по понятным причинам, но этот процент весьма небольшой. Опасаться этого не надо. В конце концов, отбыв положенное наказание, этот преступник все равно возвращается в общество. Мы чего боимся-то? А если он выполнит задачу в рядах вооруженных сил, он вернется совсем другим человеком. Потому что одно дело, когда он десять лет будет баланду хлебать или шить что-то на швейной машинке, а другое дело, когда он будет каждый день в атаку ходить. Неизвестно, сколько этих дней у него останется», – сказал Картаполов.

Госдума проголосовала за внесение поправок в УК и УПК единогласно в первом чтении. Возможность «смыть вину кровью» получат лица, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя), а также осужденные вне зависимости от тяжести содеянного (кроме совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также террористического характера).

После заключения военного контракта дела подозреваемых будут приостановлены, а реальное наказание осужденных заменено условным. Однако полное освобождение от ответственности или от отбывания наказания с погашением судимости произойдет лишь в случае награждения государственной наградой или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья либо в связи с окончанием военного времени.