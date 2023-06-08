«Зеленая адженда»: в Киеве опасаются, что уничтожение дамбы поставит крест на военной помощи

Анатолий Лапин.  
08.06.2023 17:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Экология


После подрыва плотины Каховской ГЭС США могут задуматься о дальнейших поставках оружия на Украину.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После подрыва плотины Каховской ГЭС США могут задуматься о дальнейших поставках оружия на Украину....

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По мнению Старикова, влиятельные западные круги являются представителями «зеленой» партии, поэтому ситуация с уничтожением плотины складывается не в пользу Украины.

«Это экоцид. А экоцид – это зеленая адженда [вопрос повестки дня]. Байден и Олаф Шольц с Бербок – это все, что связано с тем, что сейчас находится – и Демократическая партия, и соросята, эта вся большая, очень богатая группа финансирования. Поэтому у них сейчас возникнет вопрос – или прекращать финансирование Украины, потому что приведет к тому…

Финансирование – одно, а я про военную помощь. Ага, дали оружие – провели то… Логика такая: «Зеленая адженда, значит, они что делают, если подбитая голова, безумец, дальше будет хуже, все разрушат, тогда оружие давать не будем, будем переговорами». Есть тут логическая цепочка, причинно-следственная связь? Есть. И очень серьезная», – заявил Стариков.

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