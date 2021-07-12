«Зеленая» генерация убьёт экономику и обороноспособность Украины

Непродуманное наращивание мощности возобновляемых источников энергии дестабилизирует энергосистему Украины и лишает промышленность и оборонный сектор надежного энергообеспечения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам что-то там все про чистую энергию обещают. Но тот рост доли «зеленой» генерации в общем балансе Объединенной энергетической системы, которая имеет место сейчас, является преступлением против Украины. Это преступные действия, потому что 9 ГВт установленной мощности – это нонсенс, это ведет к разбалансировки системы в целом, ее развалу на отдельные энергетические островки.

А те лютые идиоты, которые это внедряют, они просто не понимают, что они делают, потому что они не имеют соответствующих знаний, соответствующих компетенций чтобы понять, к чему все это может привести.

А оно приведет. Открываем отчёт об обеспечении достаточности генерации, который готовится ежегодно «Укрэнерго» и утверждается НКРЭКУ, – там чётко определено: если мы не будем в 2023 году иметь дополнительных 2 ГВт аккумулирующих и 2 ГВт высокоманевренных мощностей, то надёжность энергетической системы оператор системы электропередачи обеспечить не сможет.

Это означает, что если не будет объединения нашей энергетической системы с энергетической системой континентальной Европы, то наша система ляжет. Просто, она откажет. И будет всё равно, будет ли у нас (тариф) 3,4 гривен за киловатт или 1,68 гривен за киловатт, или 90 коп.

Просто, не будет тока в сети, потому что мы идём в дакарбонизацию, мы идём по «зелёным» рельсам, мы идём к развалу нашего реального сектора экономики. Потому что ни одна солнечная электростанция не сможет поддерживать жизнедеятельность промышленных районов Донецко-Днепровского региона, этого большого промышленного кластера, ни один ветряк не сможет поддерживать в нормальном состоянии систему противовоздушной обороны или питать украинские танки.

Так что те люди, которые сейчас призывают к тому, чтобы переводить нашу систему на 100% возобновляемые источники энергии, они фактически являются преступниками, потому что они направляют наше государство в сторону уменьшения обороноспособности и потери суверенитета», – сказал Геннадий Рябцев.