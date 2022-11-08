«Зеленка» ДНР усеяна трупами брошенных боевиков ВСУ, – донецкий разведчик

Украинские вооруженные формирования оставляют своих раненых и погибших боевиков на поле боя. «Зеленые зоны» вблизи населенных пунктов ДНР усеяны трупами ВСУшников.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил разведчик НМ ДНР Олег с позывным «Вал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они прибывают каждый день. Несут потери, прибывают и прибывают просто. Хочу отметить из того, что видел я, – «зеленки», которые они оставляли, Пески, дальше чуть-чуть, они забиты трупами их. И видно, что они оказывали помощь, а потом бросили просто умирать, не вытаскивали раненых.

От этого просто, насколько им своих не жалко. Тут за каждого бьешься, чтобы никого не оставить, а там совершенно другое отношение, и это просто переворачивает внутри душу», – заявил «Вал».