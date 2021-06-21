Зеленкий взялся за формирование личной жандармерии и зачистку информационного поля

21.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемая борьба с олигархами, запущенная президентом Украины Владимиром Зеленским, на самом деле направлена на установление контроля над СМИ, принадлежащим тем самым олигархам. Это позволит Зеленскому формировать нужную ему информационную повестку для того, чтобы избраться на второй срок.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, это будет не деолигархизация, а отлучение олигархов от медиа-активов. Делается это для чего? Делается это, очевидно, для того, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому комфортное переизбрание на второй президентский срок… Зеленский пытается отобрать влияние на медиа у Пинчука, Ахметова, Коломойского и других людей – Левочкина, Фирташа, Медведчука, Садового и прочих-прочих и отобрать улицу у Авакова», – заявил эксперт.

Белашко также отмечает, что помимо контроля над СМИ Зеленскому нужно еще установить контроль над улицей, для чего он формирует так называемые войска территориальной обороны.

«Фактически, что это будет? Это будет что-то среднее между… ну, как бы, в мирное время это будет такая себе политизированная жандармерия, которая будет бороться со всякой враждебной партизанщиной, диверсантами, коллаборантами и пособниками врага в информационной сфере. То есть, фактически будут отлавливать подростков в социальных сетях за неправильные высказывания, гонять людей, которые на рынках о чем-то неправильном обмениваются впечатлениями и так далее», – подытожил эксперт.