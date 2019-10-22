Зеленские похвалились снимками нарядов с интронизации императора Японии

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первая леди Украины Елена Зеленская на своей странице в Instagram показала свой образ и наряд мужа во время церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, которая состоялась сегодня в Токио, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Это событие ознаменовало начало периода Рейва в истории Японии. В переводе с японского “Рейв” означает “Прекрасная гармония”, и именно этого я искренне желаю Императору и всей Японии”, – написала Зеленская под фото.

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Зеленская на церемонию надела в длинное закрытое платье нежно-лимонного цвета, президент посетил мероприятие в черном фраке.

Сам президент Зеленский на своей странице в фейсбуке также опубликовал фото и написал следующее:

“Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека”.

Напомним, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.