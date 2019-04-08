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08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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Зеленский анонсировал ликвидацию СБУ, ГПУ и МВД Украины

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил о готовности ликвидировать СБУ, ГПУ и МВД, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу “Украина”.

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Одной из “глобальных проблем” Украины он назвал войну на Донбассе, второй – боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну.

“Людям страшно, их финансы не защищены, на бизнес давят – все возможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься. В нашей программе (кандидата в президенты – ред.) все эти функции правоохранительных органов, СБУ, ГПУ, МВД должны быть ликвидированы. Для этого необходимо создать отдельный орган, который должен заниматься экономическими преступлениями”, – заявил Зеленский.

Он добавил, что бизнес на Западе “ждет гарантий”, чтобы строить дальнейшие отношения с Украиной.

“Они считают, что с новым президентом у них появится гарантия”, – отметил Зеленский.

Также кандидат в президенты сообщил, что его команда обсуждала шаги по борьбе с коррупцией, перезагрузке антикоррупционных органов, запуск антикоррупционного суда.

“Два года прошло, обещания продолжаются … Думаю, что мы это все же сможем сделать”, – заявил Зеленский.

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