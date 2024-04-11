Зеленский анонсировал удары по российским мостам

Олег Кравцов.  
11.04.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина


Украина намерена провести новое контрнаступление, которому должно предшествовать уничтожение российской транспортной инфраструктуры. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкому таблоиду Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы очень хотим разрушить российскую инфраструктуру. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — сказал Зеленский.

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Украина намерена провести новое контрнаступление, которому должно предшествовать уничтожение российской транспортной инфраструктуры. Об этом,...

По его словам, Украина намерена вернуть все потерянные ею территории, но рассматривает не только военные инструменты.


Кроме того, он фактически признал, что Украина лишена независимости.

«Если мы хотим сохранить это, нам нужно вернуть нашу независимость. Речь идет не только о территории. Нужно создать условия, чтобы люди могли вернуться назад, — пояснил Зеленский. — Это значит, что все инвесторы и мировой бизнес должны верить в Украину, в ее будущее. Это означает отсутствие какого-либо замороженного конфликта», – резюмировал украинский президент.

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