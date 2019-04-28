Зеленский анонсировал важный шаг, скрыв его в антироссийской трескотне

28.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский выступил с подробным заявлением относительно решения Владимира Путина об упрощении выдачи гражданства РФ для жителей ЛДНР.

Если отбросить всю пропагандистскую антироссийскую риторику о намерении Украины стать образцом свобод и вольностей для всего постсоветского пространства и России в первую очередь, в заявлении Зеленского содержится один важный пункт, на который ранее не решался Киев при Петре Порошенко.

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Зеленский заявил о готовности обмена пленными «всех на всех».

Соответствующий пункт записан в Минских соглашениях, однако ранее Украина отказывалась выдавать часть политзаключенных, например, участников Русской весны в Одессе и других городах, утверждая, что они, якобы, не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе.

Также Украина в конце 2017 года в последний момент сорвала заранее утвержденное освобождение заключенных – граждан РФ, потребовав от Москвы выпустить на свободу наиболее одиозных осужденных с Украины, признанных виновными в подготовке терактов в Крыму и участии в боевых действиях на стороне сепаратистов в Чечне.

В случае, если Зеленский действительно продемонстрирует готовность к обмену «всех на всех» – не исключено, что Киев в итоге получит раскрученные украинской пропагандой фигуры вроде «режиссера» Олега Сенцова.

Это поможет Зеленскому нивелировать обвинения в предательстве со стороны националистов.

Однако в дальнейшем, как показала практика освобождения Надежды Савченко, бывшие узники, превращенные в героев, могут стать проблемой для власти уже в Киеве.

Ниже «ПолитНавигатор» приводит полный текст свежего заявления Зеленского, которое он специально обнародовал и на русском, и на украинском языках.

«По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее.

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» – в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.

Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем – всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Для полного и недвусмысленного понимания моей позиции предоставляю этот текст также на русском языке, чтобы нас услышали все», – написал Зеленский.