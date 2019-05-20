Зеленский анонсирует сложное решение по Донбассу

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главной задачей для страны прекращение огня на Донбассе.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной рады, где сегодня принес присягу на верность украинскому народу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими землями и объявил, что готов к диалогу, не уточнив при этом, с кем именно.

«Наше самое первое задание – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: «А на что вы готовы ради прекращения огня?». Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить – для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свою популярность, свои рейтинги. И, если будет нужно, я без раздумий готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир.

Не теряя наши территории. Никогда. История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, (тут Зеленский перешел с украинского на русский язык. – авт.) но, я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов – это возвращение потерянных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка некорректна, потому что невозможно потерять то, что и так наше по-праву.

И Крым, и Донбасс – это украинская земля. Но мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей. И сегодня мы должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего для того, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы», – заявил Зеленский.

В это время депутат Верховной рады Олег Ляшко перебил президента, заявив, что «они понимают украинский язык», намекая на то, чтобы перескакивающий с украинского на русский Зеленский говорил «на мове».

«Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко», – ответил ему Зеленский.