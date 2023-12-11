Зеленский – аргентинским СМИ: Израиль и Венесуэлу поджигает Путин

Вадим Москаленко.  
11.12.2023 20:41
  (Мск) , Буэнос-Айрес
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Помимо всех других «многочисленных зол», Россия виновата в войне Израиля против палестинцев и в обострении территориального конфликта между Венесуэлой и Гайаной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо всех других «многочисленных зол», Россия виновата в войне Израиля против палестинцев и в...

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«Вопрос «секьюрити» на сегодня – номер один. Вы видите, что взрыв в Европе – это наша война, взрыв на Middle East, вы видите взрыв уже, большие риски, Венесуэла. Мы всё это видим и понимаем, кто за этим стоит. Безусловно, так или иначе, прямо или опосредованно – всегда присутствует Россия. И тут мы должны быть на одной стороне, мы все хотим, чтобы был только мир, царил только он, и чтобы была безопасность – невозможность возвращения тех или иных атак», – бредил кокаинист.

«Я не только про ракеты, артиллерии, дроны. Есть кибератаки, которые вы можете не замечать, которые сделают вам взрыв. Дизинформационные атаки, которые могут снимать власть и назначать другую. Эти информационные площадки постоянно работают с тем или иным обществом. Потому в этом направлении мы готовы работать», – вещал Зеленский.

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