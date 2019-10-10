Зеленский: Бандера был бы в шоке от количества улиц своего имени

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский скользко увернулся от ответа на неудобный вопрос относительно политики бандеризации страны, принявшей особый размах при его предшественнике Порошенко и продолжающейся на инерционном ходу и при нынешней власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он поддерживать “бандеризацию Украины”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я думаю, у нас много героев Украины. Надо называть разными названиями и особенно героев нынешних. К примеру, назвать улицу именем Андрея Шевченко это же герой нашей страны, или героев Чернобыльцев. К примеру, улицу Московскую, на которой мы сейчас находимся, назовем в честь Андрея Шевченко. Также Бубка, Усик, братья Кличко (не берем его политическую роль). Почему мы не называем их именами? Бандера и Тарас Шевченко были бы в шоке, что только их именами называют улицы”, – заявил украинский президент.