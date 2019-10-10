10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Зеленский: Бандера был бы в шоке от количества улиц своего имени

Президент Украины Владимир Зеленский скользко увернулся от ответа на неудобный вопрос относительно политики бандеризации страны, принявшей особый размах при его предшественнике Порошенко и продолжающейся на инерционном ходу и при нынешней власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он поддерживать “бандеризацию Украины”.

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“Я думаю, у нас много героев Украины. Надо называть разными названиями и особенно героев нынешних. К примеру, назвать улицу именем Андрея Шевченко это же герой нашей страны, или героев Чернобыльцев. К примеру, улицу Московскую, на которой мы сейчас находимся, назовем в честь Андрея Шевченко. Также Бубка, Усик, братья Кличко (не берем его политическую роль). Почему мы не называем их именами? Бандера и Тарас Шевченко были бы в шоке, что только их именами называют улицы”, – заявил украинский президент.

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