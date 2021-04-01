Зеленский бегает, как заяц и прячется – Мирошник

26.04.2021, Мирошник: Зеленский – заяц, бегающий от урегулирования конфликта в ДонбассеМосква, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на постоянные заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости переговоров и прекращении войны, все его действия показывают, что на реальный диалог он идти не собирается.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске по Донбассу Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть Зеленский, который рассказывает: «Мы хотим мира и нужны переговоры, нужен диалог и нам нужно договариваться». Пасечник предложил переговоры, Пушилин предложил переговоры, Путин пригласил его в Москву, что ещё нужно? Что ещё вам нужно? Нормандский формат давайте проведём на линии соприкосновения – так давайте проведём его там. Есть чудесный город Счастье, давайте проведём его там, есть Станица Луганская, есть линия соприкосновения с ДНР, давайте выберем площадку, но эти переговоры будут с нами и только с нами.

Хотите участие четырёх советников лидеров Нормандского формата? Пожалуйста, но переговоры будут вестись между Донбассом и Киевом, здесь стороны переговоров, стороны сопротивления и здесь идёт реальная война, это ключевой момент. А что происходит сейчас? Зеленский просто бегает как заяц, он бегает, наговорил чего-то, видосиков записал, и убежал куда-то, спрятался. Вы бегаете от переговоров годами, а последние два года Зеленский бегает от переговоров и при этом ничего не меняется», – сказал Мирошник.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил Зеленскому встретиться с руководствами ЛДНР для разрешения конфликта в Донбассе.