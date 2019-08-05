Зеленский берет под свой контроль командование ООС на Донбассе

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил кроеатуру Петра Порошенко Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

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Генерал-лейтенант (звание получил в августе 2018 года) Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования “Север” Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, в начале мая 2019 года, под занавес своей каденции экс-президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил, что было воспринято наблюдателями как попытка лишить новоизбранного президента Зеленского оперативного контроля над ситуацией в ООС, командовать которой стала креатура Порошенко.

Сегодня Сырского назначили командующим Сухопутными войсками.