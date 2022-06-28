Зеленский бережёт свою гвардию, чтобы бежать в Польшу – военкор

28.06.2022  18:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Киевское руководство пытается создать максимальную пропасть ненависти между Украиной и Россией, по максимуму заливая «незалежную» кровью.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство пытается создать максимальную пропасть ненависти между Украиной и Россией, по максимуму заливая...

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«Они (украинское руководство – ред.) желают измазать свое население в своей же крови для того, чтобы сделать между Россией и Украиной (ну, Украины как государства не будет, вот увидите) пропасть. Кровавую, заполненную человеческими телами, кровью и фрагментами человеческого организма, как ров вокруг средневековой крепости. Для ненависти.

Зеленский бережет свою гвардию. Возможно, как Наполеон в Березино. Они (ВФУ – ред.) спасут его, прикрыв телами, погибая, [чтобы] перевезти в Польшу. Он бережет свою гвардию, ВС. А этот народишко (мобилизованные и теробороновцы– ред.), как они понимают этих людей, их выкидывают туда (на линию фронта – ред.), вперед», – отметил он.

«А наши-то – профессионально сильнее: и наши резервисты, и наши военные, и донецкие, и луганские, и российские. Там уже такие доки в боях – что в поле, что в населенных пунктах, что среди одноэтажных построек, что в современных городах. Они – сомнут любого», – заключил Сладков.

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