Киевское руководство пытается создать максимальную пропасть ненависти между Украиной и Россией, по максимуму заливая «незалежную» кровью.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (украинское руководство – ред.) желают измазать свое население в своей же крови для того, чтобы сделать между Россией и Украиной (ну, Украины как государства не будет, вот увидите) пропасть. Кровавую, заполненную человеческими телами, кровью и фрагментами человеческого организма, как ров вокруг средневековой крепости. Для ненависти.

Зеленский бережет свою гвардию. Возможно, как Наполеон в Березино. Они (ВФУ – ред.) спасут его, прикрыв телами, погибая, [чтобы] перевезти в Польшу. Он бережет свою гвардию, ВС. А этот народишко (мобилизованные и теробороновцы– ред.), как они понимают этих людей, их выкидывают туда (на линию фронта – ред.), вперед», – отметил он.