Зеленский бесповоротно упустил свой шанс изменить страну

24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Некомпетентность украинского президента Владимира Зеленского привела к тому, что он не воспользовался полученной с помощью монобольшинства властью и не провел обещанные изменения, каких ждал от него народ.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Меня очень удивила ситуация, когда Зеленскому удалось очень легко распустить Раду, и мы сегодня получили президентскую республику, а не парламентскую, и даже не президентско-парламентскую.

Потому что зелёная волна, которая возникла, снесла почти всех парламентских политиков, зашло монобольшинство. Причём если бы я имел какие-то планы, как президент, изменить эту страну, я бы даже воспользовался возможностью, и довёл количество своих депутатов до конституционного большинства. Там ему 50 человек не хватало, а они там есть, их можно было купить. Но у нашего президента нет никаких планов, это его проблема. Он остаётся достаточно некомпетентным, и действует как некомпетентный человек», – сказал эксперт.

Также политтехнолог уверен, что новое правительство, хоть и состоит из «опытных людей», однако ничем не лучше предыдущих , потому что Денис Шмыгаль и его команда являются приспособленцами, не способными на проведение решительных реформ.

«А новые другие (правительство Шмыгаля – прим. ред.), и это, как мне кажется, гораздо более тревожный сигнал, являются старыми. Причём среднее звено, не публичные. Это среднее звено государственного аппарата никуда не девается. Потому что у них нет концепции, нет идеологии. У них есть ген выживания, они выживают при любой власти. И сейчас именно таких людей набрали.

Почему? Мне кажется, мысль была простая: «Ребята не работают, значит необходимо взять тех, кто умеет». нашли тех, кто там сидел при предыдущих каденциях. Шмыгаль, насколько я помню, работал и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. Это называется «среднее звено» – они никуда не высовываются, не делают каких-то радикальных вещей, чтобы не ошибаться, они всегда сохраняют свои позиции.

И это будет тёплая ванная. Но я не думаю, что это окончательное правительство, потому что там точно не живут изменения, там точно нет концепции и плана радикальных изменений. А запрос общества никуда не делся», – резюмировал политтехнолог.