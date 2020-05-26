Зеленский бесстыдно лжет о плане «Б» в Донбассе – Погребинский

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

Заявления президента Владимира Зеленского и других первых людей Украины о наличии некоего плана «Б» показывают, что украинская сторона пытается делать вид, будто не знает о том, кто расстреливает мирных людей в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, на самом деле Зеленский прекрасно осведомлен, что именно ВСУ ведут обстрел на линии разграничения, и это приводит к гибели людей и срыву Минского процесса.

«Из уст президента и первых людей ничего понять нельзя. Эти разговоры про план «Б» министра иностранных дел, главы Офиса президента – ничего не понятно. Мы только знаем, что президент лжет. Или его вводят в заблуждение, что я не могу себе представить. Если бы он хотя бы посмотрел на результаты отчетов СММ ОБСЕ, скажем, от 30 апреля по 19 мая.

Есть данные, которые показывают, что за это время выстрелов со стороны ВСУ было во много раз больше, чем с другой стороны. Не говоря уже о том, что была прямая информация о том, сколько погибло жителей с той стороны. И у нас есть одни раненый за это время, который на мине подорвался. Нельзя же так откровенно лгать, хотя есть официальные данные.

Действительно, сама ОБСЕ не говорит, кто первый выстрелил. Но есть информация о том, на чьей стороне были взрывы. Что касается того, кто раньше, то есть камеры, на каждой камере есть тайминг, который показывает, когда эти взрывы произошли. Нельзя так откровенно лгать», – возмущен Михаил Погребинский.