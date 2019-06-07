Зеленский бездарно «сливает» пиковый рейтинг: Что пошло не так

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский находится на пике популярности. Даже спонсировавшие его на президентских выборах олигархи не заинтересованы, чтобы партия «Слуга народа» получила хороший результат на парламентской кампании – ведь тогда Зеленский получит все рычаги власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие считают, что выборы лучше отложить, – чем дальше, тем меньше у Зеленского будет рейтинг. Сегодня в высоком рейтинге Зеленского не заинтересованы ни олигархи, ни Коломойский, ни украинские политические элиты. Потому что Зеленский может сформировать своё большинство в парламенте без никого, а все хотят участвовать в этом процессе», – пояснил Царев.

По мнению экс-нардепа, команда действующего президента допускает ряд серьёзных ошибок, усиливающих противников Владимира Зеленского.

«Сейчас очень многие блогеры, которые ориентированы на Зеленского, мочат Вакарчука. Это ошибка, потому что соцопросы показывают – чем больше наберёт Вакарчук, тем меньше Порошенко. Поэтому в интересах Зеленского поднимать Вакарчука настолько, насколько можно. В идеале, когда они эти две политические силы наберут чуть меньше 5%, взаимно уничтожаться и не пройдут в парламент», – добавил эксперт.

Также Царёв посоветовал Владимиру Зеленскому организовать под зданием парламента митинг, обвиняя засевшее в Верховной Раде старое большинство в блокировании изменений в стране.

«Это нужно делать. Даже если это не принесёт каких-то ощутимых плодов, например, Верховная Рада не испугается, не начнёт голосовать так, как нужно, людей к парламенту надо выводить.

Американцы всегда старались, чтобы выборы происходили на фоне Майдана. Проведение выборов на фоне митингов против действующей власти всегда процентов на десять снижает рейтинг власти. Пускай там будет и очень небольшой Майдан, но сами протесты против действующей власти очень серьёзно бьют по её авторитету.

Такая же ситуация, если Зеленский организует протесты против Порошенко, Верховной Рады, то это добавит ему процентов десять. У него и так сейчас не плохой рейтинг, а будет ещё лучше. По-хорошему ему надо этим заниматься», – резюмировал Царёв.