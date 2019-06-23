Зеленский бездарно упустил первый и последний шанс

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Во время состоявшегося на днях визита в Германию и Францию новый президент Украины Владимир Зеленский мог воспользоваться своим высоким рейтингом и отказаться от невыгодных для Киева обязательств перед Западом, взятых предшественником Петром Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивило, что Зеленский, пребывая в Европе, не постарался играть демократическую волну. Ведь он мог с тем же Макроном, или с Меркель, говорить: «Меня избрали люди против политики Порошенко, которая была такая и такая. Я не могу эту политику снова делать. Если вы хотите, чтобы Украина двигалась по тому же внешнеполитическому курсу, какому вы хотите, нам нужны от вас помощь, отмена этих требований (МВФ – прим. ред.)». Он же мог это говорить, у него, в отличие от Порошенко, была абсолютно новая история», – сказал эксперт.

По мнению Алексея Якубина, Владимир Зеленский упустил свой единственный шанс, и второго не представится.

«А такой шанс второй раз не даётся, им можно воспользоваться только однажды – у тебя есть «белый листок», и ты можешь только один раз там написать или не написать. Потому что они теперь будут вспоминать все те вещи, которые он там сказал, что он не готов, и так далее, и говорить: «Никто же тебя за язык не тянул это говорить», – добавил эксперт.