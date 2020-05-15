Зеленский безропотно исполняет все задумки Порошенко – юрист

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Год назад Владимир Зеленский заявлял о ненужности блокировки российских сайтов введенной при Петре Порошенко. Теперь он не только продляет блокировку, но и использует парламент для «легитимации» этого решения.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как и при Петре Порошенко, Верховная Рада нам была таким симулякром, который как бы учитывал президент при принятии решения о каком-то блокировании или введении санкций, так и при президенте Зеленском происходит тоже самое.

Я уже давно задаю моим друзьям вопрос – найди 5 отличий между президентом Зелинским и Петром Порошенко. Я лично отличий найти не могу. Еще год тому кандидат в президенты Зеленский говорил о нерациональности блокирования сайтов, о том, что нужно создать что-то свое, а не пытаться блокировать чужое – о том, что все эти блокировки абсолютно бесполезны и деструктивны.

А сегодня он точно как Порошенко зачем-то использует парламент, собирает СНБО и, безусловно, запретит сайты которые его не устраивают.

При этом, что самое забавное, Петр Порошенко спокойно, менторски заявляет о том, что он требует от Зеленского продлить санкции, и тут же собирается парламент, и санкции продляют», – заключила Елена Лукаш.