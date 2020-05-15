15.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети, Украина, Цензура
Просмотров:

Зеленский безропотно исполняет все задумки Порошенко – юрист


Год назад Владимир Зеленский заявлял о ненужности блокировки российских сайтов введенной при Петре Порошенко. Теперь он не только продляет блокировку, но и использует парламент для «легитимации» этого решения.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как и при Петре Порошенко, Верховная Рада нам была таким симулякром, который как бы учитывал президент при принятии решения о каком-то блокировании или введении санкций, так и при президенте Зеленском происходит тоже самое.

Я уже давно задаю моим друзьям вопрос – найди 5 отличий между президентом Зелинским и Петром Порошенко. Я лично отличий найти не могу. Еще год тому кандидат в президенты Зеленский говорил о нерациональности блокирования сайтов, о том, что нужно создать что-то свое, а не пытаться блокировать чужое – о том, что все эти блокировки абсолютно бесполезны и деструктивны.

А сегодня он точно как Порошенко зачем-то использует парламент, собирает СНБО и, безусловно, запретит сайты которые его не устраивают.

При этом, что самое забавное, Петр Порошенко спокойно, менторски заявляет о том, что он требует от Зеленского продлить санкции, и тут же собирается парламент, и санкции продляют», – заключила Елена Лукаш.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть