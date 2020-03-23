Зеленский безропотно сдал газовую политику Украины в руки американскому ставленнику Коболеву

23.03.2020, Киев, Игорь Петров

Кабинет министров Украины одобрил продление контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета компании.

«Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий наблюдательного совета», – говорится в сообщении, распространенном в СМИ.

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Контракт с Андреем Коболевым продлен еще на четыре года – до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в два раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.

Между тем, совершенно не оправдались прогнозы тех, кто говорил о неизбежных перестановках в руководстве «Нефтегаза», видя недовольство «американцем» Коболевым со стороны Офиса президента, где пытались взять на себя и наладить газовые отношения с Москвой.

Мы попросили экспертов прокомментировать «ПолитНавигатору» продление контракта.

Геннадий Рябцев, эксперт коалиции «Энергетические реформы» считает, что это стало очередным примером непрозрачности кадровых назначений на Украине и свидетельствует о наличии внешнего управления.

«Почему правительство одобрило продление контракта с Андрем Коболевым, несмотря на всю ту критику которая высказывалась в адрес Коболева, я я не знаю. Мы явно чего-то не знаем о том, каким образом принимаются такие решения и кто является заказчиком такой политики. Очевидно, что они принимаются не на уровне правительства, не им. Существуют некие альтернативные центры принятия решений. Где они находятся – мне неизвестно.

Формально НАК «Нефтегаз Украины» – государственная компания. Но фактически она управляется кем-то, кто не имеет отношения к государству Украина. Я не имею в виду набсовет, он – фикция, что скажут набсовету, то и будет решено. Но кто отдает указания набсовету – неизвестно. Видимо, есть какие-то высшие интересы, о которых граждан не уведомляют. Я об этом не знаю.

Я не знаю также, реально ли НАК «Нефтегаз Украины» отдает что-то в бюджет. У нас креативная статистика, поэтому я не склонен утверждать, что те поступления в бюджет о которых сообщается, действительно имеют место. У меня нет информации, которая позволяет судить о том, что «Нефтегаз» действительно является государственной компанией. По всем признакам она таковой не является. И следовательно, как и любой субъект хозяйствования, она нацелена на получение максимальной прибыли, которая должна быть основана на монопольном положении этой компании.

«Нефтегаз» не подконтролен никому из официальных лиц каких-либо государственных институтов. Нет свидетельства наличия такого контроля. Кабмин должен был утвердить кандидатуру Кооблева – они и утвердил. Не существует альтернативы Коболеву. Он устраивает всех, то есть кого-то, и кого именно – мы не знаем. Почему он устраивает этих неких всех – не знаю. Очевидно, Кабмин поставили перед фактом, что иных кандидатур назначать нельзя.

Мне вообще непонятна кадровая политика государства, непонятно, кто определяет кандидатуры на высшие должности в стране. Это закрытая, никому не известная информация. Люди, которых назначают, появляются ниоткуда и исчезают в никуда. Причем так происходит не только при нынешнем правительстве, не только при предыдущем происходило. Все началось с Ющенко, когда на высшие должности в государстве Украины начали назначаться люди не по их профессиональным качествам, не исходя из опыта работы, из интересов государства, а исходя из неких других факторов, как то: политическая целесообразность, личная преданность, родственные связи, чьи-то рекомендации.

Все это свидетельствует о наличии очень нехороших признаков внешнего управления. Откуда осуществляется это внешнее управление – мне неизвестно. Но на его существование указывает много признаков», – подытожил Рябцев.

В свою очередь, Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, считает, что от личности главы НАК «Нефтегаз Украины» мало что зависит, политика компании издается извне.

«Кто бы ни пришел на этот пост, политика «Нефтегаза» не изменится. Эта политика задается не Коболевым или Витренко, она задается большим количеством факторов, прежде всего, внешних. Личность руководителя тут не играет существенной роли. К примеру, о продлении контракта на транзит российского газа договаривались, по всей видимости, на Нормандской встрече. Коболев в этом не участвовал», – сказал Марунич.

С этим мнением согласен Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

«Думаю, когда вся эта коронавирусная истерия схлынет, люди проснутся и скажут «о, а что, Коболев все еще глава «Нефтегаза»? Как?»…

«Нефтегаз» давно вышел из-под контроля правительства и утратил свою субъектность, как теряет ее государство. Коболева называли лоббистом интересов США, и он, в общем, не скрывал этого. Он постоянно ездил в США, постоянно продвигал их интересы в вопросах «Северного потока-2», сжиженного газа. Не было никаких попыток найти общий язык с «Газпромом», хотя это было бы логично. Был провален план по наращиванию добычи, провалена подготовка к рынку газа, но это не важно.

Руководство «Нефтегаза» не сделало ничего, чтобы население могло покупать газ у разных трейдеров, чтобы сам «Нефтегаз» перестал быть монополистом. Даже не говорили об этом. КПД Коболева – нулевой.

Но Коболев был нужен тем структурам, которые заинтересованы в приватизации магистральных газопроводов Украины, самого «Нефтегаза» как трейдерской структуры, в приватизации ПГХ. Это их основные цели, и Коболев нужен, чтобы реализовать их. Поэтому он их устраивает. По большому счету, их не интересует, будет ли главой «Нефтегаза» Коболев или кто-то еще.

И президент страны самоустранился от всего этого. Ему уже неоднократно говорили обо всем. Почему все молчат? Я полагаю, что сам Коболев на самом деле получает не все деньги, которые, как мы думаем, он получает на посту главы «Нефтегаза». Все эти огромные премии и пр. – это форма узаконенной коррупции, вывода денег. И поэтому Коболеву можно даже посочувствовать.

Скорее всего, он и его мама получили лишь часть этой пресловутой премии за Стокгольмский арбитраж. Я знаю от людей, которые с ним работают, что он уже давно хотел уйти. Он же не дурак, он понимает, чем это все может закончиться. Но его, похоже, «приковали» к его креслу и эти «золотые наручники» – вещь весьма неприятная. Чем его там держат – трудно сказать. Может, есть какой-то компромат.

Думаю, Коболев понимает, что за все это он может быть привлечен к ответу потому что все может поменяться. И он не сможет убежать, и это он тоже понимает. У него не такое уж большое политическое влияние», – подытожил Корольчук.