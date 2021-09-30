Зеленский благодарит Эрдогана за подписание угрожающего ЛДНР соглашения по беспилотникам

30.09.2021 08:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина и Турция подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта и модернизации ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского свои подписи под документом поставили министр обороны Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас. Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», – заявил Зеленский.

Кроме ремонта и модернизации в центре также будет происходить подготовка персонала, который будет работать с этими беспилотниками. На следующем этапе планируется создание беспилотников на территории Украины.

Интересно, что накануне ударный беспилотник Bayraktar турецкого производства был замечен вблизи линии фронта на Донбассе.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, чтобы предупредить применение БПЛА по позициям ЛДНР, Россия должна ввести бесполетную зону в этом районе.

«России необходимо установить бесполетную зону над ДНР и ЛНР», – написал он в своем блоге.