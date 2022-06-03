«Зеленский блатует по Киеву – пора его загнать обратно в бункер» – Михеев

Новости Украины

Окажись на месте России в нынешней спецоперации – те же США, в первую очередь, не задумываясь, уничтожили бы верховного главнокомандующего и все центры принятия решений, включая Верховную раду.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ситуация, при которой Зеленский почувствовал себя, на мой взгляд, слишком свободно. Я не знаю, связано это с нашими военными возможностями или нет. Зеленский регулярно встречается в Киеве с какими-то иностранными представителями, та ситуация, при которой Зеленский регулярно гуляет по Киеву или они свободно проводят заседание Верховной рады, та ситуация, при которой они могут свободно вести эту информационно-пропагандистскую компанию (в Харьков съездил), создают очень благоприятные условия», – рассказал Михеев.

Он подчеркнул, что пора президента Зеленского загнать обратно в бункер. Причём, все возможности для этого есть.

«Можем ли мы как минимум загнать Зеленского обратно в бункер? Наверное, можем. Почему не загоняем – это вопрос. Можем ли мы уничтожить Зеленского физически вместе со всей его Верховной радой и приезжающими туда представителями? Тоже можем. Второе я понимаю, почему не делаем. Тогда будет двоякая развилка. Одна развилка – дезорганизация всего процесса, на самом деле это может быть очень серьезная ситуация. Я думаю американцы, войдя в любую войну, первым делом попытались бы уничтожить верховных главнокомандующих, если бы у них была такая возможность в отношении нас, они бы не раздумывали ни секунды. Они бы с этого начали. Как минимум, вернуть это ситуацию к началу, к февралю-марту. Когда довольно жалкий вид имел этот человек, сидящий непонятно где. Я думаю, что мы можем. Почему мы этого не делаем? Мне кажется, по идее мы должны это мочь. Когда с военными начинаешь обсуждать, они говорят: не лезьте, вы не знаете, а мы знаем. Я абсолютно согласен, что вы знаете, мы не знаем. Но в таком случае – есть вопросы, но нет ответов. Если вначале он сидел в этом бункере и плакал, что меня все кинули, а сейчас он блатует по Киеву и ездит по стране – непонятно», – возмутился политолог.