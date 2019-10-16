Зеленский блефует с Донбассом находясь в полном цейтноте – эксперт

16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Попытки Киева продемонстрировать стойкость своих политических позиций лишь мешают выполнению подписанных ранее Минских соглашений и приближают момент, когда все будет решаться без Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Макси ТВ» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Системной модели урегулирования Украина не предлагает. Надеюсь, что весь хаос сегодня является элементом торгов. Попытка Украины поднять сегодня максимальную планку, продемонстрировать готовность выхода из Минских соглашений, продемонстрировать готовность не уступать своим позициям, и поднять максимальную планку перед переговорами с Россией», – рассуждает эксперт.

При этом Бортник отметил, что политика увиливания команды Зеленского лишь приведет к срыву встречи в «нормандском формате» и вынудит западные страны договариваться с Россией о судьбе Украины без учета мнения киевской власти.

«Если не будет разведения сил, то не будет встречи в «нормандском формате». Не будет этой встречи – не будет никакого политического урегулирования. Власть теряет время. Максимальная поддержка Зеленского уже проходит.

Весной, если продолжатся политические тренды, он и его команда уже сделать ничего не смогут, если даже захотят. Это окно возможностей очень быстро схлопывается не только для Зеленского и его команды, но и для украинцев.

За это время если не достигнем прогресса, то мы получим ситуацию нынешнего статуса с продолжением войны, истощением наших ресурсов, непонятную международную перспективу.

В худшем случае Россия и Запад договорятся за нашей спиной и поставят нас перед фактом», – резюмировал эксперт.