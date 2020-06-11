Зеленский блефует с посадкой Порошенко, которого крышует Вашингтон – политолог

11.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть пытается использовать скандал вокруг записей Деркача и обвинений Петра Порошенко в коррупции для пиара, но она не пойдет на конфликт с США из-за участия Джо Байдена в коррупционных схемах.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо перед местными выборами отчитываться, что кого-то посадили. Говорил же президент: «я – ваш приговор». Где приговор? Пока мы видим, что это – не приговор а договор.

Надо показать, что власть стремится и пр. Но Порошенко ведет себя так, что мы понимаем, что его защитят, оттуда, с Запада. Тем более сейчас, когда непонятно, кто там – Байден или Трамп.

Ситуация такая, что а вдруг опять? Потом с Байденом начинать новую каденцию с той же ситуацией, что и Порошенко, когда выиграл Трамп.

Боятся, что на местных выборах придут другие силы, значит, надо сейчас мобилизовывать своих сторонников на противодействие. Это хороший способ мобилизации. Поэтому все это – не более, чем игра, все это с Порошенко, это технология», – сказал Вадим Карасев.