Зеленский боится, что дело идет к «Северодонецкой, Херсонской и Харьковской платформам»

Россия три года якобы специально создавала ракеты и бомбы, чтобы разрушить построенное на Украине.

Об этом в ходе телемоста с канадскими студентами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К словам мир, освобождение, Донецк и Луганск в 22-м году добавились Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, Мелитополь, Бердянск и ещё десятки других городов и сёл Украины.

«Мы провели «Крымскую платформу» и сегодня мы противодействуем России, чтобы в будущем не было потребности проводить «Херсонскую платформу», «Мариупольскую платформу», «Харьковскую» и десятки других платформ для деоккупации суверенных территорий Украины», – заявил Зеленский.