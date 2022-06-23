Зеленский боится, что дело идет к «Северодонецкой, Херсонской и Харьковской платформам»

23.06.2022  15:28 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Строительство, Украина
Новости Украины

Россия три года якобы специально создавала ракеты и бомбы, чтобы разрушить построенное на Украине.

Об этом в ходе телемоста с  канадскими студентами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия три года якобы специально создавала ракеты и бомбы, чтобы разрушить построенное на Украине....

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«К словам мир, освобождение, Донецк и Луганск в 22-м году добавились Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, Мелитополь, Бердянск и ещё десятки других городов и сёл Украины.

«Мы провели «Крымскую платформу» и сегодня мы противодействуем России, чтобы в будущем не было потребности проводить «Херсонскую платформу», «Мариупольскую платформу», «Харьковскую» и десятки других платформ для деоккупации суверенных территорий Украины», – заявил Зеленский.

Также он посетовал на то, что СВО поломала всё его «большое строительство».

«Три года назад моей целью была масштабная реформа инфраструктуры. Украина начала большую стройку, и это было впечатляюще. Три года спустя Россия начала военную спецоперацию. Мы обновили и создали новые дороги, мосты, детские сады, школы, больницы, стадионы. Россия всё это время создавала ракеты и бомбы, чтобы уничтожить, разрушить всё это», – сказал президент Украины.

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