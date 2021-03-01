Зеленский боится, что «северный ветер» отбросит ВСУ за Харьков

01.03.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский имитирует обострение в Донбассе, чтобы его на политическом радаре заметило руководство США. Переходить к активным боевым действиям Украина не решится, потому что Зеленский понимает, что Россия не останется в стороне.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому очень важно получить поддержку новой американской администрации. Я думаю, что Зеленский не хотел бы, чтобы была большая война на Донбассе, потому что в этом случае он оказывается под угрозой того, что Россия может вмешаться по-настоящему серьезно. А это значит, что армия ДНР и ЛНР при серьезной поддержке «северного ветра» может пойти вперед и освободить не только остальные районы Донецкой и Луганской областей, но может освободить и Харьков, и Одессу, и вообще большую часть юго-востока Украины.

Соответственно, режим вообще может рухнуть, и Зеленский окажется в роли хуже Керенского, что называется. Он не хочет такого сценария, пытается его избежать, поэтому его задача – имитировать обострение боевых действий для того, чтобы появиться на радаре новой администрации Байдена», – заявил Марков.