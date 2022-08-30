Зеленский боится усталости от войны и назвал ее «главной проблемой» всего мира

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что нарастающая усталость от войны на Украине – это самый большой риск для всего мира. По его мнению, Россия – это “стратегическая проблема” и ее нужно решать.

Об этом Зеленский заявил, выступая на 17-м Стратегическом форуме в городе Блед (Словения).

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«Мы все боимся усталости от войны, и Россия имеет определенные успехи в этом направлении. Даже сейчас, когда мы с вами говорим, мы говорим о ценах на газ, ценах на энергоносители. Это то, чего Россия добивалась – вот вам из-за войны цены на газ, из-за войны – вот вам цены на нефть, из-за войны – вот вам голод, а все не так. Я хочу вас всех вернуть на Землю с планеты под названием Россия», – сказал Зеленский.

Зеленский считает, что у РФ есть ощущение, будто они живут на отдельной планете, где нет тех проблем, которые испытывает Европа.

«Усталость от войны – это большой риск для всего мира… Россия – стратегическая проблема и решать ее надо», – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что руководство России рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от войны. По мнению Зеленского

«Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг», – считает он.