19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Украина
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Зеленский больше не управляет Украиной

Ещё в самом начале своего правления президент Украины Владимир Зеленский отдал управление страной внешним финансовым группам.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам могу с уверенностью заявить, что президентство Зеленского и мое премьерство – несовместимо. Я могу объяснить почему. Потому что через 9 месяцев пребывания Зеленского на посту президента стала понятна одна важная стратегическая вещь. Зеленский не управляет страной. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали люди и они поняли, что Зеленский в начале своего правления отдал управление страной внешним финансовым группам.

Зеленский, возможно, много чего не понимает, и я не хочу сейчас быть его психотерапевтом, я просто хочу указать на факт, который произошел. Сегодня президент страны страной не управляет. Он отдал страну. Страной управляют внешние большие финансовые группы, которые Украину уже видят как свою вотчину», – заявила политик.

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