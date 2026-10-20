Если Россия начнёт пуски баллистики с территории Белоруссии, Украина тут же разнесёт все белорусские НПЗ.

Об этом на канале «Первый западный» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление диктатора Зеленского о том, что расположение российской баллистики на территории Белоруссии будет угрозой, прежде всего, Западной Украине.

«Когда я слушаю какие-то сообщения, я думаю, кто аудитория? Целевой аудиторией такого сообщения являются, в первую очередь, наши западные партнёры, которые никак не хотят расшевелиться, никак не хотят раскручивать свой ВПК.

Которых уже американцы, причём, которые хорошо относятся к нам, предупредили, что в следующем году будут большие проблемы, потому что Америка увеличила свой военный бюджет до фантастических цифр. И нет уверенности в том, что ВПК Америки сможет выполнять все те контракты, которые будут появляться.

И был призыв, что европейцам пора просыпаться, пора своё делать. А европейцы как-то очень вяло к этому вопросу относятся. И это большая беда. Поэтому президент об этом говорит», – сказал Криволап.