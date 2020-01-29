Зеленский бросил Украину как подстилку под польские ноги

29.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский оказался намного хуже своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Зеленский открыто встал на сторону президента Дуды и встал против той позиции, которую занимает президент Путин. Всё разъяснилось в один день предельно ясно. Кстати, цена для Украины будет тяжёлая, я напомню, как Дуда издевался над Зеленским, предложив ему праздновать борьбу с большевиками в 1920-м, а этот, который заменяет вам президента, стоял и радовался, и поддерживал.

Первое, что он поддерживал: в результате этой войны вся Западная Украина стала «Кресами Всходними» польского государства с 1920 по 1939 год. Украинцы, за которых переживает Зеленский, были на положении скота под властью поляков. А вот это заменяющее вам президента стояло и соглашалось!» – заявил Куликов.

«Незнание истории не освобождает от исторической ответственности весь украинский народ, потому что он выбрал такого президента, радуясь, что это типа замена Порошенко – это хуже Порошенко! Потому что Порошенко хотя бы не клал Украину в качестве подстилки под польские ноги. А этот положил, а Дуда вытер ноги, а этот радуется», – подчеркнул эксперт.

«И второе, это прекрасно: оказывается, Петлюра и Пилсудский – это близнецы-братья. Они родственники духовные. Ну конечно, оба были жесточайшими антисемитами. Это происходило прямо в Освенциме! Петлюра – организатор погромов на Украине и убийств евреев, ещё в начале века, до всякого Гитлера. А Зеленский: ну да, это здорово, единство Петлюры и Пилсудского надо поддержать.

Он забыл, что Западную Украину отдал полякам именно Петлюра. Поэтому так и любит Петлюру Дуда. Потому что антисемит и потому что «Кресы Всходни» отдал Польше. Молодец Петлюра. А чему радуется Зеленский, чему ваши дебилы там радуются?» – добавил Куликов, обращаясь к украинским оппонентам.