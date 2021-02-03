Зеленский бросил вызов Америке и присоединит Украину к России?

03.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Жители Украины воспринимают своего президента Владимира Зеленского, как недоразумение, позорящее страну. Нашумевшее интервью пана Зе американскому каналу HBO окончательно обнажило всю юродивость и несамостоятельность «слуги» народа. Но это интервью проявило и полную растерянность Зеленского и осознание того, что заокеанские кураторы поматросили и бросили мальчишку из «95 квартала».

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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У украинского «керманыча» появился шанс поставить крест на своём клише предателя и помочь Украине вернуться домой – в Россию. Но думаю, что Зеленский проигнорирует такую возможность и продолжит чётко следовать оккупационным инструкциям Запада. Рейтинг пана Зе продолжает стремительно падать. Поднимает его Зеленский заезженными темами – «возвращением» Крыма и Донбасса в состав Украины, а также «вступлением» «незалежной» в НАТО.

Сегодняшний президент Украины – на распутье. С одной стороны, «э литтл бит» Зеленский, который «немного обижен на Трампа», жаждет обострения войны на Донбассе, о чём свидетельствуют его жалобы на США, которые оказывают «незалежной» якобы слишком мало военной помощи. Предвыборные Зе-обещания о прекращении войны полностью забыты. ВФУ наращивают обстрелы территории Донецкой Народной Республики, а, судя по заявлению украинского министра иностранных дел, Америка готова предоставить Украине летальное оружие. То есть, по указаниям Запада Зеленский продолжит убивать невинных жителей Народных Республик и будет устраивать военные провокации на границе с Российской Федерацией.

Но, с другой стороны, говоря о «голливудском» Зе-интервью, невооружённым глазом видна неуверенность украинского «керманыча» и его невротизм. Чего только стоит заявление Зе-президента о том, что «миру будет очень сложно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии после штурма Капитолия». Кажется, Зеленский посягнул на «святое» – на «демократию» США. Такое словоблудие американской марионетки, вероятнее всего, спровоцировано осознанием того, что по истечению президентской каденции, Зеленского подвинут, назначив в «незалежную» нового президента, «борющегося с коррупцией».

А ведь пану Зе так понравилась кормушка в виде главного государственного чина и безграничные возможности окончательного разбазаривания Украины. Осмелевший «слуга» народа публично пытается предъявить претензии своему хозяину – Джо Байдену из-за того, что Украина ещё не в НАТО. Вероятнее всего, после таких резвых ответов, кураторы проведут с Зеленским серьёзную «работу над ошибками».

Что же касается вступления Украины в НАТО, возвращения Донбасса и Крыма – это невозможные процедуры. Так как, исходя из Международного права, и Донбасс, и Россия, и остальные территории Украины – это часть Советского Союза, из которого УССР не выходила. После Общероссийского голосования по поправкам к Конституции, Российская Федерация стала преемником СССР. То есть, юридически Украина – это Россия, и о вступлении в НАТО пан Зе может забыть.

Зеленский мог бы войти в историю, как предатель, который одумался и покаялся перед Родиной. Но, вероятнее всего, Владимиру Зеленскому не хватит смелости бросить вызов своим американским хозяевам и начать выстраивать мостовую в Российскую Федерацию. Зе-президент продолжит работать по методичкам «символа демократии» и будет усугублять кризис в украино-российских отношениях.

Украине, как и другим постсоветским странам, оторванным от РФ, нужны новые политические силы, которые будут нацелены на объединение государств с исторической Родиной. Убеждён, что процесс восстановления нашего Отечества в границах 1945 года – необратим. Большой России быть!