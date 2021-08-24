Зеленский: «Будем возвращать свое, не позволим аннексировать наших писателей»

24.08.2021 11:00 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина будет возвращать себе «историческое наследие» – борцов с нацизмом, писателей, спортсменов, а также строить «сильную страну» на еще сохранившихся после развала СССР предприятиях.

Об этом, выступая на праздновании по случаю 30-летия независимости заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем возвращать свое – это исторические, культурные ценности нашего государства, которые находятся за границей. Мы больше никогда и никому не подарим ни камушка нашей истории, не дадим оккупировать ни единой страницы нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм», – сказал Зеленский

«Что такое сильная страна? Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует, которая не боится слова «впервые». А потому впервые за 30 лет «Антонов» строит для государства три самолета. Для армии строят вертолеты на украинских лопастях. В этом году строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корвет. Сильная страна – это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет, которая строит тысячи километров дорог, сотни школ и больниц, которая первая в мире имеет цифровой паспорт», – добавил президент.

«Мы понимаем – без вертолетов Запорожья, самолетов «Антонова» Украина не покорила бы небо, без кораблей Николаева не покорила бы море, без днепровского «Южмаша», без житомирянина Королева, буковинца Каденюка Украина не покорила бы никогда космос, а без харьковского Т-34 нашего, не победила бы на полях Второй мировой войны», – заявил Зеленский.

При этом, президент подчеркнул, что в трезвом виде все это выглядит не слишком празднично.

«Без чашечки львовского кофе утро не такое бодрое, без бокала одесского вина вечер не такой приятный, а без рюмочки домашней наливки из любого уголка Украины День независимости не такой праздничный», – считает украинский гарант.