Зеленский будет антироссийской марионеткой или его убьют

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский будет исполнителем воли антироссийского олигархического консенсуса и зарубежных кураторов, в противном случае он рискует повторить судьбу российского императора Павла I, задушенного гвардейцами в результате заговора.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще-то я не вижу большой разницы его возможностями и его зависимостью (Зеленского – ред.) и зависимостью Порошенко, Ющенко, Кучмы или Кравчука от внутриполитических, в первую очередь, раскладов. Потому что, по большому счёту, все президенты Украины проводили одну и ту же политику.

Кучма был более работоспособный, сидел на работе по 12-14 часов, а Ющенко был ленивый и приезжал на работу к 14 часам, а в 16 уже уезжал к себе назад на пасеку, но это не меняло сути ни внешней, ни внутренней политики этих президентов, и она будет ровно той же, какую будет проводить Зеленский, независимо от того, работоспособным он будет или ленивым, будет он зависимым от Коломойского или будет он зависимым от Ахметова, или он вообще будет независимым.

Потому что всегда определённый консенсус элит определяет внешнюю и внутреннюю политику государств, если он, конечно, есть. Если этого консенсуса нету, тогда появляются некоторые возможности для манёвра. Если он существует, то в таком случае любой из государственных деятелей, который пытается выйти за рамки этого консенсуса или его сломать, рискует разделить судьбу Павла I, а, в общем, никого это не вдохновляет», – заявил Ищенко.

«Зеленский будет абсолютно зависимым от этого существующего внутриполитического консенсуса, который не предполагает никаких более или менее не только хороших, но и вообще здравых, прагматичных отношений Украины с Россией. Потому что украинский олигархат последовательно, настойчиво на протяжении тридцати лет ведёт Украину в диаметрально противоположном направлении», – добавил политолог.