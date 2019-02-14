14.02.2019, Киев, Игорь Петров

Комик Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство среди кандидатов в президенты Украины с рейтингом в 16,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

10,8% проголосовали бы за Петра Порошенко, 9,6% – за Юлию Тимошенко.

«Речь идет о разнице в границах статистической ошибки, что означает, что нельзя утверждать что Порошенко – на втором месте, а Тимошенко – на третьем. Они делят второе место и в одинаковой мере могут претендовать на него», – подчеркнул заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

6% проголосовали бы за Юрия Бойко, 4% – за Олега Ляшко, 3,7% – за Анатолия Гриценко, 1,7% – за Евгения Мураева, 1,4% – за Игоря Смешко, 1,4% – за Андрея Садового, 1,3% – за Александра Шевченко, 1% – за Александра Вилкула, 0,8% – за Руслана Кошулинского.

За других кандидатов проголосовали бы 2,7%. Еще 2,6% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень. 6,2% опрошенных решили не участвовать в голосовании, 27% еще не определились, за кого голосовать, 3,4% – отказались отвечать на вопросы.

Таким образом, наиболее реальными парами во втором туре были бы Владимир Зеленский – Петр Порошенко или Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко.

Похожие результаты получаются и если учитывать лишь тех, кто определился со своим выбором. Из таких избирателей 26,9% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 17,7% – за Петра Порошенко, 15,8% – за Юлию Тимошенко, 9,8% – за Юрия Бойко, 6,6% – за Олега Ляшко, 6,1% – за Анатолия Гриценко, 2,9% – за Евгения Мураева, 2,4% – за Игоря Смешко, 2,3% – за Андрея Садового, 2,2% – за Александра Шевченко, 1,6% – за Александра Вилкула, 1,3% – за Руслана Кошулинского и 4,4% – за других кандидатов.

Социологи также попытались выяснить возможного победителя второго тура.

В паре Порошенко – Тимошенко больше набирает лидер ВО «Батькивщина»: 27% всех респондентов против 18,9%;

Владимир Зеленский набирает больше голосов и в паре с Петром Порошенко (+ 21.5%), и в паре с Юлией Тимошенко (+ 13%).

Таким образом, наиболее вероятным победителями второго тура является Владимир Зеленский, но Петр Порошенко и Юлия Тимошенко тоже имеют хорошие шансы.

Опрос проведен с 31 января по 10 февраля 2019 года. Опрошено 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.