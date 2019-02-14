//exit;
14.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский будет бороться во втором туре с Порошенко или Тимошенко

Комик Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство среди кандидатов в президенты Украины с рейтингом в 16,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

10,8% проголосовали бы за Петра Порошенко, 9,6% – за Юлию Тимошенко.

«Речь идет о разнице в границах статистической ошибки, что означает, что нельзя утверждать что Порошенко – на втором месте, а Тимошенко – на третьем. Они делят второе место и в одинаковой мере могут претендовать на него», – подчеркнул заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

6%  проголосовали бы за Юрия Бойко,  4% – за Олега Ляшко,  3,7% – за Анатолия Гриценко,  1,7% – за Евгения Мураева,  1,4% – за Игоря Смешко,  1,4% – за Андрея Садового,  1,3% – за Александра Шевченко,  1% – за Александра Вилкула,  0,8% – за Руслана Кошулинского.

За других кандидатов проголосовали бы 2,7%. Еще 2,6% вычеркнули бы всех кандидатов или  испортили бюллетень. 6,2% опрошенных решили не участвовать в голосовании, 27% еще не определились, за кого голосовать,  3,4% – отказались отвечать на вопросы.

Таким образом, наиболее реальными парами во втором туре были бы Владимир Зеленский – Петр Порошенко или Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко.

Похожие результаты получаются и если учитывать лишь тех, кто определился со своим выбором. Из таких избирателей 26,9% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 17,7% – за Петра Порошенко, 15,8% – за Юлию Тимошенко, 9,8% – за Юрия Бойко,  6,6% – за Олега Ляшко,  6,1% – за Анатолия Гриценко,  2,9% – за Евгения Мураева,  2,4% – за Игоря Смешко, 2,3% – за Андрея Садового,  2,2% – за Александра Шевченко,  1,6% – за Александра Вилкула,  1,3% – за Руслана Кошулинского и 4,4% – за  других кандидатов.

Социологи также попытались выяснить возможного победителя второго тура.

В паре Порошенко – Тимошенко больше набирает лидер ВО «Батькивщина»: 27% всех респондентов против 18,9%;

Владимир Зеленский набирает больше голосов и в паре с Петром Порошенко (+ 21.5%), и в паре с Юлией Тимошенко (+ 13%).

Таким образом, наиболее вероятным победителями второго тура является Владимир Зеленский, но Петр Порошенко и Юлия Тимошенко тоже имеют хорошие шансы.

Опрос проведен с 31 января по 10 февраля 2019 года. Опрошено 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть