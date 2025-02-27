Зеленский будет до последнего отрицать участие в переговорах с РФ – Арестович

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская сторона до последнего будет отрицать проведение переговоров с Россией, которые уже начались под давлением США.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская сторона до последнего будет отрицать проведение переговоров с Россией, которые уже начались под...

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«Заголовки громкие – все, Саудовская Аравия, скоро встреча, скоро переговоры. Что правда, что нет?», – спросил ведущий.

«Офис не договаривает, и лично Зеленский не договаривает. Встречи, может, с россиянами и нет, но консультации идут вовсю, идут под давлением американской администрации. Это уже мирный трек, это уже прекращение огня.

Конечно, будут отрицать или будут пытаться перекрывать, например, чем-то: «Мы не просто ездили, мы и пленных привезли», например. Но что переговоры все-таки идут, как бы их ни отрицали», – сказал Арестович.

«Сейчас идет интенсивная работа по пяти рабочим группам одновременно, по разным направлениям. Будут согласованные документы, лидеры встретятся, обсудят какие-то ключевые вопросы и подпишут какое-то соглашение.

Я боюсь, что нас могут поставить перед фактом. И нас, и Европу. Тем более, что такие речи уже раздавались, что европейцев не спросят», – подытожил он.

Арестович добавил, что Украине стоит попробовать напроситься хотя бы поприсутствовать на переговорах.

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