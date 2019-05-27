Зеленский будет еще хуже Порошенко – редактор World Economy

27.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Недолгое нахождение в должности президента Украины не оправдывает молчание Владимира Зеленского, который мог бы первым же заявлением на новом посту четко обозначить свои намерения закончить войну в Донбассе и начать борьбу с захватившими страну нацистами.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «News-Front» высказал главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да, три дня в должности. Он мог первым своим заявлением, будучи в должности, сказать несколько важных фраз. Первая фраза: «Дорогие друзья, дорогие соотечественники. Извините меня за то, что произошло 2 мая в Одессе. Все-таки это было убийство людей, мы его обязательно расследуем». Второе: «Я хочу остановить войну на Донбассе, я сделаю все, чтобы там не гибли люди, и как это будет решаться – мы обязательно найдем какое-то решение этому». И третье: «Я никогда не пожму руку нацистам, и всегда буду бороться за то, чтобы Украина была действительно европейской, не нацистской, не антисемитской, не страдала никакой фобией».

Зеленский этого не сказал, он вообще ничего не сказал, поэтому как можно его любить или не любить? Он никакой, он пока марионетка то ли в руках Будулая-Коломойского, то ли в руках кого-то другого…

Я вынужден говорить резко, что это маленькая копия Порошенко, а может быть это будет еще более худшая копия, потому что он не знает и не понимает, что делать. Ему подсказывают, он делает, и совершает какие-то непростительные вещи, поэтому не знаю пока. Как от президента, я от него ничего еще не слышал и не видел», – резюмировал эксперт.