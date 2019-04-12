Зеленский будет лупить по России сильнее, чем Порошенко

12.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Именно Юго-Восток Украины приводит к власти Владимира Зеленского, хотя его риторика мало чем отличается от Петра Порошенко в отношении самого болезненного вопроса – прекращения войны в Донбассе.

Об этом об в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная задача первого тура была легитимировать именно ту ситуацию, которая сегодня. Когда два человека, исповедующие одно и то же: русофобию, войну до победного конца, безальтернативность курса в НАТО, что и есть главным для тех людей, кому сегодня принадлежит Украина, – эти два человека нашими руками, а особенно явкой Юго-Востока (а теперь что сказать Юго-востоку? Вам дали на выборы прийти – пришли, дали проголосовать – проголосовали, а теперь до свиданья, вы больше не нужны!)» – заявил Волга.

«Но посмотрите, что происходит дальше: цифры о голосовании говорят о том, что Зеленский, по всей видимости, совершенно безальтернативно становится президентом, альтернатива мизерная. Становясь президентом, он всем открыто говорит: «Друзья, так я буду ещё сильнее лупить по России, буду ещё сильнее перезаряжать пушки в сторону Донбасса – у вас там одна Аллея ангелов? Так появятся две!» Но, мало того, все как с ума сошли, все кричат: «Да здравствует Зеленский!» – сокрушался экс-нардеп.