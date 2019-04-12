Выборы
//exit;
12.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Выборы, Донбасс, Колониальная демократия, Украина
Просмотров:

Зеленский будет лупить по России сильнее, чем Порошенко

Именно Юго-Восток Украины приводит к власти Владимира Зеленского, хотя его риторика мало чем отличается от Петра Порошенко в отношении самого болезненного вопроса – прекращения войны в Донбассе.

Об этом об в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Главная задача первого тура была легитимировать именно ту ситуацию, которая сегодня. Когда два человека, исповедующие одно и то же: русофобию, войну до победного конца, безальтернативность курса в НАТО, что и есть главным для тех людей, кому сегодня принадлежит Украина, – эти два человека нашими руками, а особенно явкой Юго-Востока (а теперь что сказать Юго-востоку? Вам дали на выборы прийти – пришли, дали проголосовать – проголосовали, а теперь до свиданья, вы больше не нужны!)» – заявил Волга.

«Но посмотрите, что происходит дальше: цифры о голосовании говорят о том, что Зеленский, по всей видимости, совершенно безальтернативно становится президентом, альтернатива мизерная. Становясь президентом, он всем открыто говорит: «Друзья, так я буду ещё сильнее лупить по России, буду ещё сильнее перезаряжать пушки в сторону Донбасса – у вас там одна Аллея ангелов? Так появятся две!» Но, мало того, все как с ума сошли, все кричат: «Да здравствует Зеленский!» – сокрушался экс-нардеп.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть