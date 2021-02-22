«Зеленский будет на горбу таскать снаряды для ВСУ» – на Украине ожидают дефицита топлива

22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Национализация» президентом Украины трубопровода из Белоруссии втрое поднимет цены в стране на нефтепродукты.

Об этом у себя в Facebook написал депутат Верховной рады, один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предсказываю: блестящая победа Зеленского над трубопроводом из Белоруссии поднимет цены на нефтепродукты в три раза. Если они вообще будут. Скупайте канистры. Праздник сумасшествия продолжается!!» – написал Рабинович.

Так депутат прокомментировал одобренное президентом Украины Владимиром Зеленским решение СНБО «национализировать» участок трубопровода «Самара-Западное направление», эксплуатантов которого связывают с окружением лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Указ о возвращении трубопровода в государственную собственность Зеленский подписал в субботу, 20 февраля, введя в действие решение СНБО «о мерах по защите имущественных интересов государства».

Украина получает через этот нефтепровод дизельное топливо из России и Белоруссии, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок трубы эксплуатирует компания «Прикарпат Западтранс», владельцев которой и связывают с Медведчуком.

Пост Рабиновича вызвал бурную реакцию в социальной сети.

«Ничего не поднимет, будут поставки морем, у нас есть завод в Украине плюс поставки от независимых от Путина импортеров. А на старости лет превращаться в попа Гапона – это не красит вас, Вадим Зиновьевич», – написал видный соросёнок, бывший журналист-майданщик Сергей Лещенко, ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци».

«Нам без России ни сюды и ни туды. А морем-то будет очень дорого, но властям пофиг народ не жалко», – отреагировал один из украиноязычных подписчиков.

«У нас бензин ещё в субботу подскочил в цене. Я-то думала, а оно вот что. Спасибо за предупреждение», – написали в другом комментарии.

Один из пользователей даже пожелал Зеленскому «победы в этом благородном деле».

«А заодно хочу посмотреть, как Зеленский своим боевикам снаряды таскает для обстрела Донбасса, солярки-то не будет, чтоб подвозить, так что сами, всё сами, на горбу», – добавил он.

«Вы с Белорусской трубы процент имеете? Шо вы за нее так переживаете, типа переживаете за цену на бензин, не верю», – говорится в ещё одном комментарии.

«Ну и хорошо, чем быстрее настанет полный пистец, тем лучше. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – написал другой подписчик.