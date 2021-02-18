Зеленский будет продолжать додавливать СМИ – Бортник

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская власть была вынуждены начать «закручивать гайки» в отношении СМИ поскольку рейтинг ее катастрофически падает, но она уже не сможет остановиться.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них наступил кризис, когда необходимо принимать какие-то решения. И разгромив оппозиционные телеканалы и таким образом существенно уменьшив оппозиционную риторику в СМИ, открыв дело в отношении Шария, таким образом дискредитируя его, пытаясь его демонизировать в глазах общества, власть пытается закрутить гайки, вернуть хотя бы частично контроль над информационным пространством, снизить оппозиционное давление на власть, сохранить остатки былых рейтингов и возможности в целом управлять государством и обществом. Я считаю эти действия незаконными, я считаю эти действия создающими опаснейшие прецеденты, разрушающие наше государство. Но они целесообразны с точки зрения политтехнологий.

Конечно, эти действия для меня ещё и маркер глубочайшего непрофессионализма. Эти проблемы решали другие президенты, но они их умели решать, не нарушая конституцию Украины. Они их решали закулисно, путем переговоров, покупки и шантажа, путем применения классического инструментария политического неформального диалога. Команда этого президента оказалась неспособна классическими политическими инструментами решить те же проблемы, которые стоят перед каждым президентом – это еще один глубочайший маркер депрофессионализации», – констатирует Руслан Бортник.

Когда оппоненты власти поймут, что репрессии коснутся всех и в том числе их, они снесут власть.

«В таких сегментированных обществах как мы сегодня, можно ломать политических оппонентов – пока они сообразят, что это процесс. Ситуация по каналам – это точка, ситуация по Шарию – это точка. Линия между двумя точками – это уже прямая, определенный политический вектор, и как только оппоненты власти поймут, что рано или поздно до них до всех дойдет, они объединятся против власти и ее снесут просто», – предупреждает Руслан Бортник.

Но власть не могла не пойти на санкции против оппозиционных каналов и блогеров.

«Ситуация с каналами и ситуация с Шарием делает неизбежной повторение этой ситуации – только с другими группами и политиками. Почему сейчас нельзя было дальше тянуть – сейчас на пороге у нас вакцинный кризис, на пороге у нас абсолютный кризис по ситуации в Донбассе, на пороге у нас долговой кризис (в этом квартале будет очень тяжело с долгами), тарифы. Очень много вопросов, которые будут убивать рейтинги власти. Если оппозиция будет усиливать и разжевывать этот сигнал для общества, рейтинги буду добиваться быстрее, нежели без этой опозиции», – считает Руслан Бортник.

На заседании СНБО в пятницу могут быть приняты решения о новых санкциях против ОПЗЖ, Шария, независимых журналистов и даже Петра Порошенко.

«Бытует мнение о четырёх возможных вариантах развития событий 19 числа. Первый – продолжение санкций в отношении группы ОПЗЖ, против других активов (прежде всего всякие дизелепроводы, заправки и другие экономические активы этой группы, т.е. выбить экономическую основу). Во-вторых, санкции в отношении Шария, его партии, то есть разгром и запрет партии, запрет всех активов и медиаресурсов Шария, то есть добивание этой структуры.

Третье, самое интересное – говорят, что есть длинные списки, на несколько сотен фигур, и по решению СНБО Украина может обратиться с этими списками в youtube, в Фейсбук в отношении их блокирования. Там и журналисты, там и политологи, там много политиков.

Четвертое – это Пётр Порошенко. Могут сбалансировать эти санкции и такими же ограничениями, и санкциями в отношении активов Петра Порошенко, прежде всего, телеканала «Прямой». Говорят, что все четыре варианта написаны, проект этих вариантов написан, что в итоге решат запускать – неизвестно», – резюмировал Руслан Бортник.