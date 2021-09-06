Зеленский будет саботировать обещанные Байдену реформы и продолжать клянчить деньги – эксперт

Украинское руководство будет максимально затягивать процесс реформ, несмотря на свои обещания западным партнерам, не желая, в частности, отдавать контроль над судами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Скорее всего, никакие реформы проводить не будут. У нас есть добрая традиция – брать на себя обязательства, потом приезжать в Украину и максимально о них забывать либо делать половинчатые.

Очевидно, что полностью отдавать суды под контроль Западу команда Зеленского не собирается. Поэтому она будет как-то выкручиваться, затягивать этот процесс, растягивать во времени. Очевидно, что на Западе это тоже прекрасно понимают, поэтому не дают им финансовой поддержки.

Наверное, единственное что придётся сделать, это назначить конкурс на должность антикоррупционного прокурора, по которому было заявление Зеленского и Байдена. Очевидно, что Сытник уже однозначно сидит до конца своей каденции – ему годик остался, никто его трогать не будет.

У «Слуг народа» была инициатива упразднить наблюдательные советы. Но, естественно, их никто уже трогать не будет. Поэтому я бы сказал, что во время этой поездки и переговоров каждый остался при своих интересах – Запад выдал пару ритуальных заявлений, что «мы, дескать, за территориальную целостность и суверенитет Украины, поддерживаем курс реформ», но ничего толком не сказал. И выделил достаточно скромную финансовую поддержку, якобы 463 млн на какие-то реформы, но непонятно, какая часть этих денег дойдёт до Украины.

Зеленский сделал вид, что он продолжит вот этот прозападный, неолиберальный курс реформ. Но по факту не сильно будет стремиться что-то кому-то сдавать, как в своё время Порошенко. Кстати, одно из требований «безвиза» в 2016 году до сих пор не реализовано – введение электронной системы проверки электронных деклараций.

До сих пор эта система не работает, они проверяют вручную, то есть, по сути, не проверяют. То есть у нашего руководства есть большой опыт, как игнорировать требования западных партнёров. Думаю, они и дальше будут делать вид, что их не замечают», – заключил Кирилл Молчанов.