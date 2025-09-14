«Зеленский будет учить поляков? Да наши БПЛА до Москвы не долетают» – украинский дронщик

Игорь Шкапа.  
14.09.2025 23:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 9531
 
Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Владимиру Зеленскому лучше подумать, как усилить украинскую ПВО, а не говорить, что его страна может научить поляков сбивать дроны.

Об этом в интервью «Новости live» заявил бывший боевик Автомайдана, а ныне ВСУшник Юрий Касьянов, специализирующийся на дронах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш президент сказал, что мы можем помочь Польше. Да, у нас есть опыт ПВО против шахедов. Но я бы на месте нашего президента больше интересовался, как дела с нашим ПВО, потому что мы видим, как шахеды прилетают, я не говорю даже о ракетах, в столицу, тогда как по Москве ничего, наши дроны не долетают», – сокрушается украинский дронщик.

По его словам, в украинской ПВО есть недостатки, и их «не следует передавать стране НАТО, которое очень тщательно следит за нашими успехами и неудачами».

«И они имеют возможность, у них есть ресурсы, возможности, техническая база, чтобы сделать это ПВО лучше, чем в Украине», – считает Касьянов.

