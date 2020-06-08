08.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Зеленский будет выноситься под страшные пинки и проклятия – юрист


Президент Украины Владимир Зеленский собирается идти на второй срок, но может не досидеть до конца первого.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что делает президент – это выбор. Он получает народное доверие, он конвертирует его в должность, потом он кладет руку на евангелие и произносят клятву присяги. А дальше он действует, как говорили, «сообразно правилам внутренней распущенности». И то, что делает сейчас Зеленский, это не клинч, это сознательный выбор.

Совершенно ничего не случится, если коррупционер Сытник будет уволен, совершенно ничего не случится, если Украина перенесет срок оплаты долгов и сохранит деньги государственного бюджета для украинцев, совершенно ничего не случится, если вменяемые люди будут заниматься вменяемыми направлениями.

Но этого не происходит потому что это – сознательный выбор. Они сделали такой выбор. А мы будем делать свой. Вспомните, с каким невероятным воодушевлением мы выносили Петра нашего «мальдивского», какие страшные пинки летели и проклятия. И насколько он дергался. Доходило до того, что он шапки срывал с девчонок, нервничал, людей каких-то били. Вынесли. Я предрекаю аналогичную судьбу Зеленскому.

И услышав его пассажи о возможном втором сроке, хочу просто задать вопрос в пространство – ты бы досидел первый с такой политикой», – сказала Елена Лукаш.

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