«Зеленский был избран незаконно» – заслуженный юрист Украины

21.10.2021 14:53 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Съезд партии «Слуга народа», на котором кандидатом в президенты Украины был избран Владимир Зеленский, прошёл с вопиющими нарушениями, а потому он не имел права выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады ряда прошлых созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас буду говорить никак политик, а как юрист, ссылаясь на закон и факты. Я утверждаю, что Зеленский сфальсифицировал документы, стал незаконно президентом Украины. Помните 21-го января 19-го года, есть ролик, как они выдвигали Зеленского кандидатом в президенты, пиццу ели, там 15 минут, Баканов сказал, кто за то, чтобы Зеленского выдвинуть кандидатом в президенты от партии «Слуга народа», все проголосовали», – сказал Олейник.

«Закон не говорит, в каких формах вы можете проводить съезд, хоть в сауне, хоть в борделе, хоть на окружной дороге, но там есть обязательные условия, без которых, что вы называете съездом, съездом не может быть – это делегаты, так вот там не было делегатов. Потому что на этот период была зарегистрирована одна партийная организация на всю Украину», – отметил политик.

«Это в Кривом Рогу 72 депутата, членов партии, в которую входил Зеленский. А регистрация у нас непростая – там, когда зарегистрировал партию, в течение 6 месяцев вы должны в большинстве областей, районов создать партийные организации. И происходит это таким образом – учредительное собрание районной, областной и первичной городской организации, где подаёте в регистрационную структуру документы, и прикладывает список тех, кто был на учредительном собрании, а там фамилия имя отчество, паспортные данные, идентификационный и так далее», – объяснил бывший депутат.

По его словам, именно для того, чтобы выскочить из этой истории, Зе-команда и начала муссировать тему о досрочных выборах президента.

«Дело в том, что Зеленский не вечный. Когда они поняли, что фальсификация есть, им донесли – проблема, начали обсуждать, а можно задним числом конференции – нельзя, а протоколы – нельзя. И тогда они начали говорить о чём? О перевыборах.

То есть это была операция «отрубить хвост», то есть мы отрубили это, и новый президент и так далее, и пошли дальше. Вы знаете, что внесли в закон (автор Корниенко, он сегодня зампредседателя Верховной рады, внёс изменения в статью 158-ю) и исключили из него ответственность за фальсификацию избирательных документов», – сказал Олейник.

При этом он выразил убеждение, что правоохранительные органы Донбасса могут по этому поводу возбудить дело.

«Потому что есть причинно-следственная связь – в результате мошенничества, фальсификации, [Зеленский] пришёл к власти, стал верховным главнокомандующим и убивает людей, и солдат своих посылает на смерть, не имея на это никакого законного права, он просто мошенник», – пояснил политик.

«И второе, я обращаюсь к журналистам украинским, ребята, а возьмите эту тему в журналистское расследование? Пойдите к Разумкову, к Баканову, к тем, кто был на съезде, и просто в низы, и спросите – у вас есть партийная организация или нет?» – добавил Олейник.